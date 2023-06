Nicht nur als Touristenkutsche genutzt: der Spreewaldkahn. Das traditionelle Boot wird auch heute noch für den Warentransport genutzt. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Sie wurden heute zusammen mit zehn weiteren kulturellen Besonderheiten bei einem Festakt in Potsdam in das "Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes" aufgenommen. Auch das Bad Dürrenberger Brunnenfest in Saale gehört neu dazu. Es diene der Erhaltung und Weitergabe von Tradition und Geschichte an nachfolgende Generationen, erklärte die Unesco. Anlass für die mehrtägige Feier ist die Erinnerung an die Erschließung der Dürrenberger Solequelle im Jahre 1763.

