Niederlande warnen Deutschland vor Zunahme von Böller-Anschlägen (Symbolbild). (picture alliance / Robin Utrecht)

Das berichten die Frankfurter Allgemeine Zeitung und der niederländische Sender RTL Nieuws unter Verweis auf gemeinsame Recherchen. Die Bundesrepublik spielt demnach eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Sprengsätzen aus Böllern für Anschläge und für Geldautomatensprengungen. Niederländische Händler kämen gezielt nach Deutschland, um die weniger strengen Gesetze auszunutzen, heißt es. Man habe im Grenzgebiet sieben Händler gefunden, die in den Niederlanden vorbestraft seien und deshalb eigentlich auch in Deutschland nicht mit Pyrotechnik handeln dürften. Vergangenes Jahr gab es laut Polizei in den Niederlanden rund 1.100 Sprengstoffanschläge mit teils tödlichem Ausgang. Rotterdams Polizeichef Koklu sagte, man müsse in Europa zusammenarbeiten, damit es nicht zu einem Ausmaß an Explosionen wie in den Niederlanden komme.

