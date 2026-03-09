New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani spricht an seinem Amtssitz Gracie Mansion mit Journalisten. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Angelina Katsanis)

Er hätte Menschen ernsthaft verletzen oder töten können, sei aber nicht explodiert, teilte Polizeichefin Tisch mit. Darüber hinaus seien zwei weitere mutmaßliche Sprengsätze gefunden worden, einer in einem nahe dem Amtssitz abgestellten Auto. Mamdani zufolge hatte ein rechtsextremer Aktivist zum Protest vor seinem Amtssitz aufgerufen. Daraufhin habe es Gegenproteste und gewaltsame Zusammenstöße gegeben. Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge stammte der Sprengsatz wohl aus den Reihen der Gegendemonstranten. Mamdani ist der erste muslimische Bürgermeister der Millionenmetropole.

