Im Oberstes Gericht in Brasilien gab es zwei Explosionen. (Bruno Peres / Agencia Brazil / dpa / Bruno Peres)

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen ehemaligen Regionalpolitiker der Partei des rechtsextremen Ex-Präsidenten Bolsonaro aus dem südbrasilianischen Bundesstaat Santa Catarina. In seiner Wohnung fand die Polizei weiteren Sprengstoff. Sie erklärte, von einem Terrorakt mit möglicherweise weiteren Beteiligten auszugehen.

Der Mann hatte gestern vor dem Gericht in der Hauptstadt Brasilia zunächst einen Sprengsatz in eine Bombe gezündet und dann versucht, in das Gebäude einzudringen. Als dies nicht gelang, sprengte er sich vor dem Eingang in die Luft. Weitere Opfer gab es nicht. Das Attentat löste Sorgen bezüglich der Sicherheitlage beim in Brasilien stattfindenden Gipfel der G20-Staaten in der kommenden Woche aus.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.