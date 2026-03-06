Medienkonzerne

Der Berliner Konzern erklärte, eine Vereinbarung über den Kauf der Telegraph Media Group für umgerechnet 662,4 Millionen Euro erzielt zu haben. Damit geht eine der ältesten Zeitungen Großbritanniens in deutschen Besitz über.
Springer-Chef Döpfner teilte mit, man habe schon vor mehr als 20 Jahren vergeblich versucht, das Unternehmen zu erwerben. Ziel sei jetzt, die Zeitung zum führenden bürgerlich-konservativen Medium der englischsprachigen Welt auszubauen.
Der "Telegraph" gilt als rechtskonservativ ausgerichtet und unterhält enge Beziehungen zur Konservativen Partei. Die Zeitung stand in den letzten Jahren mehrfach in der Kritik, unter anderem wurde ihr mangelnde Unabhängigkeit in der Berichterstattung vorgeworfen. 2015 kündigte deswegen der leitende Politikkommentator Peter Oborne. Der "Telegraph" wies die Vorwürfe zurück.
Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.