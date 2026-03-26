Gestiegene Preise

Die Spritpreise in Deutschland sind infolge des Iran-Krieges gestiegen. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Neben Bundestagsabgeordneten von Union und SPD nehmen an dem Treffen auch Vertreter der Bundesnetzagentur, des Bauernverbands sowie von Unternehmen teil.

Der Bundestag hatte gestern beschlossen, dass Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag - um 12 Uhr - erhöhen dürfen; aber zu jeder Zeit senken. Außerdem soll das Bundeskartellamt mehr Befugnisse bekommen. So müssen Mineralölkonzerne künftig darlegen, dass ihre Preissteigerungen sachlich gerechtfertigt sind. Über die Gesetzesänderungen entscheidet heute der Bundesrat. Die Zustimmung gilt als sicher.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.