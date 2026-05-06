Benzin und Diesel

Der Preis für einen Liter Super E10 lag gestern im Tagesdurchschnitt bei rund 2,03 Euro pro Liter, wie der Automobilclub mitteilte. Das waren 7,8 Cent weniger als vor einer Woche. Der Preis für Diesel sank um 10,5 Cent. Ein Liter kostete durchschnittlich 2,10 Euro. Die als Tankrabatt bekannte Energiesteuersenkung beträgt rund 17 Cent.
Die Mineralölwirtschaft hatte angedeutet, dass die Steuersenkung wohl nicht umgehend bei den Verbrauchern ankommen werde.
Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.