Fußball-Bundesliga
St. Pauli schlägt Augsburg, Bremen gewinnt in Gladbach

Der FC St. Pauli bleibt in der Fußball-Bundesliga auch nach dem dritten Spieltag ungeschlagen. Die Hamburger holten im Heimspiel gegen den FC Augsburg einen Rückstand auf und gewannen am Ende mit 2:1 (1:1).

    Chrislain Matsima (FC Augsburg, #05) im Zweikampf, Kampf um den Ball mit Louis Oppie (FC St. Pauli, #23), GER, FC St. Pauli vs. FC Augsburg, Fussball, Bundesliga, Spieltag 3, Saison 2025/2026, 14.09.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO Foto: Eibner-Pressefoto/Max Vincen
    GER, FC St. Pauli vs. FC Augsburg, Fussball, Bundesliga, Spieltag 3, Saison 2025/2026, 14.09.2025 (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Max Vincen)
    Im Millerntor-Stadion brachte Fabian Rieder (16. Minute) die Gäste zunächst in Führung. Andréas Hountondji (45.) glich per Nachschuss nach pariertem Strafstoß für die Hanseaten aus, Danel Sinani (77.) sorgte für die Entscheidung.
    Sieben Punkte hatte der Kiez-Klub nach drei Spieltagen in der ersten Liga noch nie auf dem Konto. Augsburg kassierte im dritten Bundesliga-Spiel unter Trainer Sandro Wagner seine zweite Niederlage.

    Bremen gewinnt deutlich in Mönchengladbach

    Im zweiten Sonntagsspiel siegte Bremen bei Mönchengladbach mit 4:0. Die Treffer erzielten Samuel Mbangula (15.9, Jens Stage (26.), Romano Schmid (74.) und Justin Njinmah (81.)
    Damit hat das Gladbacher Team weiter nur einen Punkt und keinen eigenen Treffer auf dem Konto.
    Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.