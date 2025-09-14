Fußball-Bundesliga

GER, FC St. Pauli vs. FC Augsburg, Fussball, Bundesliga, Spieltag 3, Saison 2025/2026, 14.09.2025 (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Max Vincen)

Im Millerntor-Stadion brachte Fabian Rieder (16. Minute) die Gäste zunächst in Führung. Andréas Hountondji (45.) glich per Nachschuss nach pariertem Strafstoß für die Hanseaten aus, Danel Sinani (77.) sorgte für die Entscheidung.

Sieben Punkte hatte der Kiez-Klub nach drei Spieltagen in der ersten Liga noch nie auf dem Konto. Augsburg kassierte im dritten Bundesliga-Spiel unter Trainer Sandro Wagner seine zweite Niederlage.

Bremen gewinnt deutlich in Mönchengladbach

Im zweiten Sonntagsspiel siegte Bremen bei Mönchengladbach mit 4:0. Die Treffer erzielten Samuel Mbangula (15.9, Jens Stage (26.), Romano Schmid (74.) und Justin Njinmah (81.)

Damit hat das Gladbacher Team weiter nur einen Punkt und keinen eigenen Treffer auf dem Konto.

