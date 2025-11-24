Bundesliga

Rani Khedira erzielte in der 44. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste. Union feierte den ersten Ligasieg seit gut einem Monat und schob sich auf den achten Tabellenplatz nach vorne. St. Pauli trennt nur noch ein Punkt von einem direkten Abstiegsplatz. Der Verein will an Trainer Alexander Blessin festhalten.
Im ersten Sonntagsspiel gewann RB Leipzig gegen Werder Bremen mit 2:0. Neu-Nationalspieler Assan Ouédraogo erzielte in der 63. Minute die Führung, zum 2:0 traf Xaver Schlager (80.).
