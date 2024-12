Wirtschaftspolitik

Die Meyer Werft in Papenburg (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitteilte, halten nach der kartellrechtlichen Freigabe durch die EU-Kommission der Bund und das Land Niedersachsen ab morgen als Gesellschafter jeweils rund 40 Prozent der Anteile. Zudem sichert die öffentliche Hand mit Bürgschaften Bankkredite von 2,6 Milliarden Euro ab. Die Unternehmerfamilie Meyer hat eine Art Rückkaufoption. So soll die Werft bis etwa 2028 stabilisiert werden. Die Bundesregierung hatte die Staatshilfen unter anderem mit dem Erhalt der Schiffsbautechnologie in Deutschland begründet. Bei der Meyer Werft sind rund 3.800 Menschen beschäftigt. Weitere 17.000 Arbeitsplätze arbeiten bei Zulieferern und Dienstleistern.

