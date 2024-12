Staaten der "Berner Konvention" beraten über Schutzstatus von Wölfen. (IMAGO / imagebroker / alimdi / Arterra )

Ziel einer Mehrheit der Länder ist die Einführung eines Bestandsmanagements. Damit wäre der Wolf weiterhin eine geschützte Art, dürfte aber in bestimmten Fällen gejagt werden. Die Zustimmung der Vertragsstaaten ist Voraussetzung für eine entsprechende Änderung der EU-Gesetze.

In den vergangenen Jahren hat sich der früher vom Aussterben bedrohte Wolf in der Europäischen Union weiter ausgebreitet. In Deutschland wurden zuletzt rund 1.600 von ihnen gezählt. Landwirte klagen immer häufiger über Angriffe von Wölfen auf ihre Tiere.

Die Berner Konvention ist ein im Jahr 1979 verabschiedeter völkerrechtlicher Vertrag des Europarats zum Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen.

