Eine Ölförderanlage (picture alliance / dpa / MAXPPP / Christophe Petit Tesson)

Saudi-Arabien, Russland und fünf weitere Länder verständigten sich darauf, im September die Produktion um 188.000 Barrel pro Tag anzupassen. Zum Vorgehen für Oktober bis Dezember wurden keine Angaben gemacht.

Der Irankrieg hat den Ölpreis nach oben getrieben und Tanken nahezu weltweit verteuert. Die Opec hatte zuletzt mehrmals ihre Fördermenge erhöht. Laut Beobachtern bedeutet das aber nicht automatisch, dass mehr Öl auf den Weltmarkt gelangt. Große Produzenten wie Saudi-Arabien erreichten bei der Förderung in den vergangenen Monaten gar nicht die ihnen zugeteilte Höchstmenge. Das liegt vor allem an der Teilblockade der Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des saudischen Öls transportiert werden müsste.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.