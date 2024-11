Klimakonferenz in Baku

EU-Klimakommissar Hoekstra auf der Weltkonferenz COP29 in Baku (Rafiq Maqbool / AP / Rafiq Maqbool)

Dies solle dazu beitragen, das in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel für die Begrenzung des Temperaturanstiegs zu erreichen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. An der Initiative beteiligt sind unter anderem Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Kanada sowie der wichtige Kohleexporteur Australien. Auch EU-Klimakommissar Hoekstra gehört zu den Unterzeichnern. Wichtige Nutzer von Kohleenergie wie China, Indien oder die USA schlossen sich nicht an.

Die Verzichtserklärung soll nun in die nationalen Klimaschutzzusagen aufgenommen werden. In Deutschland wurde bereits im Rahmen des Kohleausstiegs auf den Bau und die Inbetriebnahme neuer Kraftwerke verzichtet.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.