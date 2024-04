Geberkonferenz

Staaten sagen zwei Milliarden Euro für Menschen im Sudan zu

Bei einer internationalen Geberkonferenz für den Sudan in Paris haben die Teilnehmerstaaten mehr als zwei Milliarden Euro an Hilfen für die Menschen in dem nordostafrikanischen Land zugesagt. Das teilte Frankreichs Präsident Macron mit. Deutschland will weitere 244 Millionen zur Verfügung stellen.