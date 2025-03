Ehemaliger Ministerpräsident

Trauerstaatsakt zum Gedenken an Bernhard Vogel (Helmut Fricke/dpa)

Dessen Wirken als Ministerpräsident in zwei Bundesländern habe ihn zu einer der prägenden Persönlichkeiten der politischen Nachkriegsgeschichte Deutschlands gemacht, erklärte der rheinland-pfälzische Regierungschef Schweitzer. Der SPD-Politiker würdigte Vogel als herausragenden Staatsmann und Brückenbauer zwischen Ost und West. Thüringens Ministerpräsident Voigt von der CDU nannte Vogel einen Jahrhundertpolitiker. Dieser habe in Gesprächen stets das Gemeinsame gesucht und nicht das Trennende. Vogel starb am 2. März im Alter von 92 Jahren im rheinland-pfälzischen Speyer.

