Rückwirkend ab 1. Januar

Umweltminister Schneider will das Portal des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle am Morgen freischalten. Der Zuschuss kann rückwirkend zum 1. Januar für reine Elektroautos und Plugin-Hybride beantragt werden. Förderfähig sind der Kauf und das Leasing von Neuwagen. Grundsätzlich gilt: Wer weniger verdient oder Kinder hat, soll stärker profitieren. Die Förderung beträgt zwischen 1.500 und 6.000 Euro.
Insgesamt stehen drei Milliarden Euro zur Verfügung, mit denen etwa 800.000 neue Fahrzeuge gefördert werden könnten.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.