Der chilenische Staat habe seine Verantwortung gegenüber den Opfern bislang nicht ausreichend anerkannt, sagte Institutsdirektorin Contreros in Santiago de Chile bei der Vorstellung eines entsprechenden Berichts. In der abgeschotteten Siedlung seien nahezu alle Formen von Grundrechtsverletzungen begangen worden. Die Colonia Dignidad, zu Deutsch „Siedlung der Würde“, wurde 1961 vom Laienprediger Paul Schäfer gegründet, der wegen sexuellen Missbrauchs aus Deutschland geflohen war. In der Siedlung waren Zwangsarbeit, Gewalt und sexueller Missbrauch Alltag. Während der chilenischen Militärdiktatur von 1973 bis 1990 diente das Gelände als geheimes Folterzentrum.

Mit dem INDH-Bericht des Menschenrechtsinstituts benennt laut eigenen Angaben erstmals eine chilenische staatliche Institution die Gräueltaten und ordnet sie als Verbrechen ein.

