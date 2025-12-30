Die roten Briefkästen der dänischen Post sollen alle abgebaut werden. (Steffen Trumpf/dpa)

Zudem sollen bis zum Jahreswechsel alle öffentlichen Briefkästen entfernt werden. Briefmarken werden schon seit dem 18. Dezember nicht mehr verkauft. Postnord hatte den Schritt im März angekündigt. 1.500 Arbeitsplätze fallen weg.

Künftig können Briefe allerdings noch mit der privaten Firma Dao verschickt werden. Nach deren Angaben gibt es landesweit 1.500 Shops, in denen Briefe abgegeben werden können. Das dänische Transportministerium hat Dao damit beauftragt, ab Januar Briefe aus dem Ausland innerhalb Dänemarks zu verteilen.

