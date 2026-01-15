Eine Auswahl von Fleischprodukten (picture alliance / W2Art / Thorsten Wagner / Thorsten Wagner)

Der Bundestag hat ein Gesetz der Bundesregierung beschlossen, das den für März geplanten Beginn der verpflichtenden Kennzeichnung auf Januar kommenden Jahres verlegt. Die schwarz-rote Koalition will bis dahin noch Änderungen an dem System vornehmen und es auch auf Restaurants und Kantinen ausweiten.

Das Logo soll für die Kunden beim Fleischkauf mehr Klarheit über die Bedingungen bei der Tierhaltung schaffen. Das System hat fünf Kategorien von der Stufe "Stall" mit den gesetzlichen Mindestanforderungen bis hin zu "Bio". Die Einführung der staatlichen Kennzeichnung war 2023 von der Ampel-Koalition für inländische Erzeugnisse beschlossen worden. Nun soll sie auch für importierte Ware gelten. Eine eigene freiwillige Kennzeichnung von Supermärkten existiert bereits.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.