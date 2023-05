Treffen der G7-Staaten in Hiroshima, Japan: "Familienfoto" der teilnehmenden Staats- und Regierungschefs. (IMAGO / ZUMA Wire )

Dies sei eine Gefahr für die globale und regionale Sicherheit, erklärten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen im japanischen Hiroshima. Peking sei in der Frage weder zu Transparenz noch zu einem vernünftigen Dialog bereit.

Zudem kritisierten sie die wiederholten Drohungen des russischen Präsidenten Putin mit dem Atomwaffenarsenal seines Landes seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Die G7 forderten Russland erneut eindringlich zu einem kompletten Rückzug seiner Truppen aus der Ukraine auf. Ohne den vollständigen und bedingungslosen Abzug könne es keinen gerechten Frieden geben, hieß es. Darüber hinaus planen die sieben führenden Industriestaaten neue Sanktionen gegen Russland.

An dem G7-Treffen wird an diesem Wochenende auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilnehmen, wie der Chef des Präsidentenbüros, Jermak, in Kiew mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.