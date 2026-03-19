Europäische Union
Staats- und Regierungschefs reisen zu EU-Gipfel nach Brüssel

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder kommen am Vormittag zu ihrem ersten regulären Gipfeltreffen des Jahres in Brüssel zusammen.

    Brüssel: António Costa, Präsident des Europäischen Rates, eröffnet die erste Arbeitssitzung beim EU-Gipfel im Dezember 2025.
    Beim ersten regulären Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel dürfte der Krieg im Iran eine große Rolle spielen. (Michael Kappeler / dpa )
    Unter anderem soll darüber beraten werden, wie die EU zu einer Deeskalation im Iran-Krieg beitragen kann. Sorgen bereiten vor allem die Auswirkungen des Konflikts auf mögliche Fluchtbewegungen und die Energiekosten. Daneben wird es um den Ukraine-Krieg, Maßnahmen zur Erhöhung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der EU und den mehrjährigen Finanzrahmen gehen.
    Gestern hatte Bundeskanzler Merz in seiner Regierungserklärung für Reformen der europäischen Wirtschaft, eine günstige und stabile Energieversorgung sowie für Bürokratieabbau auf europäischer Ebene geworben.
    Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.