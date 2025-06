Einige Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in Brüssel (AFP / JOHN THYS)

Der slowakische Ministerpräsident Fico kündigte Widerstand gegen das inzwischen 18. Sanktionspaket an, das unter anderem den endgültigen Ausstieg aus Gaslieferverträgen mit Russland ab 2028 vorsieht. Er sagte, ein Aus für die Gaslieferungen würde seinem Land mehr schaden als Moskau.

Ungarns Regierungschef Orban bekräftigte sein Nein gegen eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine.

Auch Zollstreit mit den USA ist Thema

Für Bundeskanzler Merz ist es die erste Teilnahme an einem EU-Gipfel. Er rief die Europäische Kommission zu einer raschen Einigung im Zollstreit mit den USA auf. Merz sagte am Rande des Gipfels, er unterstütze die Kommission hier bei allen Anstrengungen. Der Bundeskanzler hatte bereits Anfang der Woche kritisiert, Brüssel verhandle in dem Konflikt "zu kompliziert".

US-Präsident Trump hat der EU eine Frist für den Abschluss der Verhandlungen bis zum 9. Juli gesetzt. Merz betonte, Europa stehe vor entscheidenden Wochen und Monaten.

Weiter Partnerschaftsabkommen mit Israel?

In Brüssel geht es auch um die Entwicklung im Nahen Osten. Dabei dürfte über die Fortsetzung eines Partnerschaftsabkommens der EU mit Israel diskutiert werden. Hintergrund ist ein Prüfbericht, wonach Israel mit seinem Vorgehen im Gazastreifen gegen festgelegte Grundsätze für eine enge Zusammenarbeit mit der Staatengemeinschaft verstößt. Der Bundeskanzler plädiert für eine Fortführung des Abkommens. Der spanische Ministerpräsident Sánchez dagegen forderte die europäischen Partner auf, das Assoziierungsabkommen umgehend auszusetzen. Sánchez sagte bei seiner Ankunft in Brüssel, im Gazastreifen entwickele sich eine "katastrophale Völkermordsituation. Es gebe laut dem Bericht Hinweise, dass Israel seine Menschenrechtsverpflichtungen verletze.

