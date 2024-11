G20-Gipfel in Rio

G20-Treffen in Rio de Janeiro (dpa-news/Fernando Frazão)

So wolle man sicherstellen, dass sehr vermögende Privatleute effektiv besteuert würden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Die größten Volkswirtschaften kündigten an, "Mechanismen" zur Bekämpfung von Steuervermeidung entwickeln zu wollen.

Mit Blick auf den Ukrainekrieg erklärten die G20, sie würden alle relevanten und konstruktiven Initiativen begrüßen, die einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine unterstützten. In der Erklärung riefen die Staatenlenker überdies zu einem umfassenden Waffenstillstand sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon auf. Die Beschlüsse beim G20-Gipfel sind zwar rechtlich nicht bindend, haben aber Signalwirkung.

Am zweiten und letzten Gipfeltag stehen heute die Themen Klimaschutz und Energie auf der offiziellen Agenda. Sollten sich die G20 in der Abschlusserklärung zum Klimaschutz bekennen, könnte dies Schwung in die bislang zäh verlaufenden Verhandlungen der UNO-Klimakonferenz in Aserbaidschan bringen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.