Ukraine-Unterstützung

Für Frankreichs Präsident Macron ist es die letzte Parade als Staatschef. Er will mit ihr ein Zeichen für die Unterstützung der Ukraine setzen. Rund 30 Staats- und Regierungschefs aus der sogenannten Koalition der Willigen, die die Ukraine unterstützt, sollen auf der Ehrentribüne sitzen.
Unter anderem gibt es eine Flugschau mit Kampfjets; außerdem werden knapp 7.000 Soldatinnen und Soldaten teilnehmen. Ein Teil davon stammt aus den Ukraine-Unterstützerstaaten.
Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.