Ukraine-Unterstützung
Staats- und Regierungschefs zu Parade an französischem Nationalfeiertag erwartet

Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Selenskyj nehmen am Vormittag in Paris als Ehrengäste an der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag teil.

    Mehrere Soldatinnen und Soladten marschieren über eine Straße, am Rand stehen Zuschauer.
    Die Militärparade auf den Champs-Elysées (Archivbild) (AFP PHOTO / Ludovic MARIN)
    Für Frankreichs Präsident Macron ist es die letzte Parade als Staatschef. Er will mit ihr ein Zeichen für die Unterstützung der Ukraine setzen. Rund 30 Staats- und Regierungschefs aus der sogenannten Koalition der Willigen, die die Ukraine unterstützt, sollen auf der Ehrentribüne sitzen.
    Unter anderem gibt es eine Flugschau mit Kampfjets; außerdem werden knapp 7.000 Soldatinnen und Soldaten teilnehmen. Ein Teil davon stammt aus den Ukraine-Unterstützerstaaten.
    Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.