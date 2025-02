In Berlin gibt es einen Trauerstaatsakt für den ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler (dpa-news/Patrick Seeger)

Amtsinhaber Steinmeier wird die Ansprache in dem Gottesdienst im Berliner Dom halten. Auch der frühere österreichische Bundespräsident Fischer und Ex-Bundesfinanzminister Waigel werden in Reden an den Verstorbenen erinnern. Köhler war am 1. Februar im Alter von 81 Jahren gestorben. Er war von Juli 2004 bis zu seinem Rücktritt im Mai 2010 Deutschlands Staatsoberhaupt. Nach dem Gottesdienst findet ein militärisches Abschiedszeremoniell vor dem Dom statt. Danach lädt Steinmeier zu einem Empfang ins Berliner Rathaus. Steinmeier hatte den Staatsakt zu Ehren Köhlers seines verstorbenen Vorgängers angeordnet.

Solche gelten als Ausdruck höchster Würdigung durch die Bundesrepublik für eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die sich um das Land und seine Menschen verdient gemacht hat. Die Beisetzung findet nach Angaben von Köhlers Büros im Anschluss in Berlin im privaten Kreis statt.

