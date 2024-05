75 Jahre Grundgesetz (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Der 23. Mai 1949 markiert zugleich das Gründungsdatum der Bundesrepublik Deutschland. Erinnert werden soll auch an die Friedliche Revolution in der DDR, die sich in diesem Jahr zum 35. Mal jährt. Sie führte dazu, dass das anfangs nur für Westdeutschland geltende Grundgesetz zur Verfassung für ganz Deutschland wurde.

Bundespräsident Steinmeier erklärte im Vorfeld des Festakts, das Grundgesetz sei die Grundlage für Freiheit, Demokratie und Recht in Deutschland. Die Verfassung habe sich in den vergangenen 75 Jahren als stabil und anpassungsfähig erwiesen. Neben Steinmeier nehmen an der Feier unter anderem die Spitzen von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht sowie Bundeskanzler Scholz teil. Der Deutschlandfunk überträgt den Festakt live in seinem Digitalkanal "Dokumente und Debatten".

Von Freitag bis Sonntag folgt im Berliner Regierungsviertel ein sogenanntes Demokratiefest für die Bürgerinnen und Bürger.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.