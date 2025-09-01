Nicht zur Haft angetreten

Marla-Svenja Liebich (Sebastian Willnow/dpa)

Oberstaatsanwalt Cernota sagte der Deutschen Presse-Agentur, es habe Zweifel gegeben, dass Liebich ihre Haftstrafe antreten werde. Deshalb seien vorab Maßnahmen eingeleitet worden, allerdings ohne Erfolg. Details nannte der Oberstaatsanwalt nicht.

Liebich ist laut Polizei weiter auf der Flucht. Sie hätte ihre Haft bis Freitagabend im Frauengefängnis in Chemnitz antreten sollen. Berichten zufolge könnte sie sich ins Ausland abgesetzt haben.

Liebich war im Juli 2023 wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden; damals trug sie noch einen männlichen Vornamen.

