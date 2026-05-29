Sabotage vor Bundestagswahl

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Wie die Behörde mitteilte, sollen vier Verdächtige zwischen 18 und 21 Jahren in mehreren Städten die Auspuffrohre der Fahrzeuge mit Bauschaum zugeklebt haben. Zudem wurden damals an den Autos Aufkleber mit der Aufschrift "Sei Grüner!" und einem Bild des damaligen Wirtschaftsministers Habeck angebracht. Das Amtsgericht Ulm muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden.

Die Staatsanwaltschaft geht in dem Fall von einem vermutlich pro-russischen Auftraggeber aus, der die Stimmung in der Bevölkerung vor der Bundestagswahl im Frühjahr 2025 beeinflussen wollte. Er soll den Angeklagten für jedes beschädigte Fahrzeug 100 Euro versprochen haben. Die Ermittlungen gegen den Unbekannten blieben allerdings ergebnislos.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.