Felix Banaszak, Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. (Archivbild) (picture alliance / Caro / Ruffer)

Wie der Politiker selbst mitteilte, hat er es nach mehreren Umzügen innerhalb der Hauptstadt seit 2022 versäumt, seine Zweitwohnsitzsteuermeldung zu aktualisieren. Der Bundestagsabgeordnete sprach von einem Fehler, den er bedauere. Die ausstehenden Zahlungen werde er unverzüglich nachholen. Zudem sicherte Banaszak zu, vollumfänglich bei der Klärung zu kooperieren. Wer öffentliche Verantwortung trage, müsse die eigenen Angelegenheiten in Ordnung halten, fügt er hinzu.

Banaszaks Erstwohnsitz liegt nach Parteiangaben in seinem Wahlkreis und Geburtsort Duisburg. Der 36-Jährige gehört seit 2021 dem Bundestag an. Seit November 2024 teilt er sich den Parteivorsitz mit der Grünen-Politikerin Brantner.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.