Nach Medienberichten

Der festgenomme Mann war nicht Ex-RAF-Terrorist Burkhard Garweg. (Caroline Bock / dpa / Caroline Bock)

Es handle sich nicht um einen der Gesuchten, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden fest. Der Mann sei ein Unbeteiligter. Laut Landeskriminalamt Niedersachsen war er gestern Abend nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in einem ICE in Berlin-Spandau festgenommen worden. Mehrere Medien berichteten, Zugreisende hätten in ihm den gesuchten Burkhard Garweg erkannt.

Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt gegen Garweg, Ernst-Volker Staub und Daniela Klette unter anderem wegen versuchten Mordes. Das Trio soll bewaffnete Raubüberfälle auf Geldtransporter und Supermärkte begangen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Klette wurde im Februar in Berlin festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, nach Staub und Garweg wird weiter gefahndet. Sie gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Roten Armee Fraktion an.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.