Polizisten nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt. (Imago / epd / Maike Glöckner)

Die Tat sprenge jede menschlich begreifbare Dimension, sagte Oberstaatsanwalt Böttcher vor dem Landgericht der Stadt. Es sei unbeschreiblich, welches Leid der Angeklagte aus rein persönlichen Motiven über viele Menschen und Familien gebracht habe. Der Täter unterbrach das Plädoyer der Anklage mehrfach mit lautstarken Zwischenrufen, bis der Richter sein Mikrofon abstellte.

Bei dem Attentat waren sechs Menschen getötet und mehr als 300 teils schwer verletzt worden. Der aus Saudi-Arabien stammenden Täter war mit einem Fahrzeug durch die Budengassen gerast. Die Anklage wirft ihm unter anderem mehrfachen Mord und Mordversuch vor.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.