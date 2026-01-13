Südkorea
Staatsanwaltschaft fordert Todesstrafe gegen Ex-Präsident Yoon

In Südkorea hat die Staatsanwaltschaft für den abgesetzten Präsidenten Yoon die Todesstrafe beantragt.

    Das Bild zeigt Südkoreas Präsident Yoon der auf einer Straße läuft und seinen Unterstützern zuwinkt.
    Der südkoreanische Präsident Yoon (März 2025) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS )
    Sie wirft Yoon unter anderem Aufruhr vor, weil er im Dezember 2024 vorübergehend das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Das Ziel sei eine "langfristige Herrschaft" und die "Errichtung einer Diktatur" in Südkorea gewesen, erklärte der Sonderermittler in Seoul.
    Das Urteil wird für den 19. Februar erwartet. Sollte Yoon schuldig gesprochen werden, gilt eine Hinrichtung dennoch als unwahrscheinlich. Südkorea hat die Todesstrafe seit 1997 nicht mehr vollstreckt.
    Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.