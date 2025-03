Der Çaglayan-Justizpalast inder türkischen Metropole Istanbul (Archivbild). (picture alliance / dpa / Marius Becker)

Dem CHP-Politiker Imamoglu werden in zwei getrennten Verfahren Vorwürfe im Zusammenhang mit Terrorismus und Korruption gemacht. Laut Anadolu wurde in beiden Fällen Untersuchungshaft gefordert. Konkret gehe es bei den Korruptionsermittlungen um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Erpressung, Bestechung, Betrug und Ausschreibungsmanipulation, hieß es. Die Terrorermittlungen betreffen demnach den Vorwurf, Imamoglu habe die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK unterstützt.

Imamoglu weist Anschuldigungen zurück

Imamoglu bestreitet die Vorwürfe vehement. "Die gegen mich erhobenen unmoralischen und haltlosen Anschuldigungen, die von erfundenen Berichten bis hin zum Zeitpunkt der Ermittlungen reichen, zielen darauf ab, mein Ansehen und meine Glaubwürdigkeit zu untergraben", ließ Imamoglu über die Stadtverwaltung mitteilen. Er selbst sagte bis in die Nacht vor der Staatsanwaltschaft aus, wie mehrere Medien berichteten. Imamoglu sollte danach noch einem Richter zur Aussage vorgeführt werden. Ob auf den Termin beim Richter die Anordnung einer Untersuchungshaft folgen wird, ist ungewiss.

Proteste gegen Regierung halten an

Erneut waren Zehntausende Menschen landesweit auf die Straße gegangen, um gegen Imamoglus Festnahme zu protestieren. Die Demonstranten zogen vor das Rathaus in Istanbul und schwenkten Fahnen und Plakate, wie Korrespondenten berichten. Die Lage sei angespannt. In Istanbul versuchten Protestierende, auf den zentralen Taksim-Platz zu gelangen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Der Protest findet trotz eines geltenden Versammlungsverbots statt, das von den türkischen Behörden inzwischen ausgeweitet und bis Mittwoch verlängert wurde.

Medienaufsicht droht Sendern mit Strafen

Die türkische Medienaufsicht RTÜK drohte den Medien im Land im Falle von "unwahrer Berichterstattung" unterdessen mit Strafen und Lizenzentzug. "Wir fordern die Medien erneut auf, sich nicht auf parteiische und unwahre Berichterstattung zu stützen, sondern ausschließlich offizielle Informationen und Erklärungen der zuständigen Behörden zu veröffentlichen", schrieb der Chef der Anstalt, Sahin, auf der Online-Plattform X. Andernfalls würden Maßnahmen ergriffen, die "bis hin zu langfristigen Sendeverboten und letztendlich sogar zum Lizenzentzug reichen". Berichten zufolge stellten einige Sender ihre Live-Berichterstattung von Demonstrationen im Land ein.

CHP will Imamoglu zum Präsidentschaftskandidaten wählen

Die oppositionelle CHP wirft Präsident Erdogan vor, er wolle über die Justiz seinen aussichtsreichsten Rivalen aus dem Weg räumen lassen. Der Istanbuler Bürgermeister sollte - trotz seiner Festnahme - am heutigen Sonntag von der CHP zum Präsidentschaftskandidaten nominiert werden. In der landesweiten Abstimmung über die Kandidatur Imamoglus sind neben 1,7 Millionen Parteimitgliedern der CHP auch Bürger aufgerufen, symbolisch an 4.000 Wahlboxen im Land abzustimmen. Imamoglu ist der einzige Kandidat. Mit der Ergebnisverkündung wird am Sonntagabend gerechnet.

Weitere Informationen:

Diese Nachricht wurde am 23.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.