Immobilienwirtschaft

Anlass sind den Angaben zufolge mehrere Anzeigen, die seit Ende vergangenen Jahres eingegangen sind. Eine Sprecherin verwies allerdings darauf, dass es in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht gebe, also nicht gegen Firmen, sondern immer nur gegen natürliche Personen ermittelt werden könne. Über die Ermittlungen hatte zuerst die "Bild am Sonntag" berichtet. Seit Dezember haben eine ganze Reihe von Gesellschaften aus Benkos Signa-Gruppe Insolvenz angemeldet. Dazu gehören unter anderem das Elbtower-Projekt in Hamburg, das Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin sowie die ebenfalls insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof.

