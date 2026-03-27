Zur Begründung verwies ein Sprecher auf jüngste Veröffentlichungen in den Medien. Von Fernandes kursieren seit Jahren gefälschte pornographische Aufnahmen, etwa in Sozialen Medien. Sie beschuldigt in diesem Zusammenhang ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Ob sich die Ermittlungen in Itzehoe gegen Ulmen richten, wollte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Sie hatte die Ermittlungen im Juni 2025 eingestellt, weil Fernandes es versäumt habe, erforderliche Unterlagen einzureichen.
Für Ulmen gilt die Unschuldschuldsvermutung. Sein Anwalt hat die Berichterstattung rechtswidrig genannt.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.