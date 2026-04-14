Vorwurf der sexualisierten Gewalt

Der Fall Fernandes gegen Ulmen wurde von der spanischen Justiz an Deutschland gegeben (Archivbild). (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Dies gab die Behörde bekannt und verwies darauf, dass Ulmens Ex-Partnerin Collien Fernandes ihren Wohnsitz in der brandenburgischen Landeshaupstadt hat. Man prüfe nun die Akten der Staatsanwaltschaft Itzehoe, hieß es weiter. Die Anklagebehörde in der schleswig-holsteinischen Stadt hatte den Fall zunächst untersucht. Fernandes wirft Ulmen vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Der Fall hatte in Deutschland eine Debatte über sexualisierte Gewalt ausgelöst. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Anzeige erstattet hatte Collien in Palma de Mallorca, wo sie und Ulmen zeitweise gelebt hatten. Die spanische Justiz gab die Ermittlungen heute aber nach Deutschland ab, da sie sich für nicht zuständig hält. Ob die Staatsanwaltschaft in Potsdam auch diese Ermittlungen übernimmt, ist nach deren Angaben noch nicht entschieden.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.