Wie die Staatsanwaltschaft in Warschau mitteilte, handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen polnischen Staatsbürger. Er soll sich bereit erklärt haben, Informationen über Sicherheitsvorkehrungen am stark bewachten Flughafen Rzeszow im Süden des Landes zu sammeln und an den russischen Nachrichtendienst weiterzugegeben. Rzeszow dient unter anderem als Umschlagplatz für Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch ist Rzeszow Ankunfts- und Abreisepunkt für Politiker, die nach Kiew reisen wollen.