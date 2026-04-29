Prozess gegen Ex-RAF-Terroristin Klette in Verden (Sina Schuldt/dpa)

Aus Sicht der Anklagebehörde steht fest, dass Klette mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub mehrere Raubüberfälle begangen hat. Sie habe dabei eine hohe kriminelle Energie und ein brachiales Vorgehen an den Tag gelegt. Während des Prozesses habe Klette keinerlei Reue gezeigt. Die 67-Jährige habe mit dem geraubten Geld ihr Leben und ihre Urlaube finanzieren wollen, ohne Rücksicht auf Verluste.

Das Trio soll bei Überfällen zwischen 1999 und 2016 mehr als 2,7 Millionen Euro erbeutet haben.

Die Staatsanwaltschaft forderte, dass Klette unter anderem wegen versuchten Mordes, schweren Raubes und Verstößen gegen Waffengesetze verurteilt wird.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.