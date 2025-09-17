König Charles III. hält eine Rede beim Staatsbankett; links neben ihm US-Präsident Trump (IMAGO / i Images / IMAGO / i-Images / Pool)

Bei einem Staatsbankett am Abend auf Schloss Windsor sagte der Monarch, es sei Trumps "persönliches Engagement, Lösungen für einige der unlösbarsten Konflikte der Welt zu finden". Großbritannien und die USA arbeiteten hier zusammen.

Der US-Präsident war nach seiner Ankunft von der königlichen Familie empfangen worden. Er kommt morgen mit dem britischen Premierminister Starmer auf dessen Landsitz Chequers zusammen.

In London hatten heute mehrere tausend Menschen gegen Trumps zweiten Besuch in Großbritannien demonstriert. Viele Menschen hielten Schilder mit der Aufschrift "Nein zu Rassismus - nein zu Trump" in der Hand. Zu den Protesten hatte ein Bündnis aus 50 Organisationen aufgerufen, darunter Klimaschutz- und Anti-Rassismus-Initiativen.

