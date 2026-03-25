Ifo-Studie zu Einwanderung

Seit 2000 können in Deutschland geborene Kinder auch ohne deutsches Elternteil automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. (picture alliance / Laci Perenyi)

Der Rückgang bezog sich vor allem auf Eigentums- und Drogendelikte. Grundlage der Studie des Ifo-Instituts und der Universität Passau waren Daten der polizeilichen Kriminalstatistik aus Baden-Württemberg, Hessen und Berlin. Als Gründe nennt Ifo-Forscher Andres, die Verleihung der Staatsbürgerschaft durch Geburt könne die Identitätsbildung prägen, das soziale Vertrauen stärken und die Chancen auf Bildung, Beschäftigung und politische Teilhabe verbessern.

Bessere schulische Leistungen führen zu weniger Kriminalität

So zeigten Kinder mit Migrationshintergrund, die bereits bei der Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatten, bessere schulische Leistungen. Durch den besseren Zugang zu Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sinke die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche kriminell werden.

Seit der Reform des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 erhalten in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern bei ihrer Geburt automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft, sofern mindestens ein Elternteil seit acht Jahren seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und eine Aufenthaltsberechtigung besitzt. Vor 2000 erwarben nur Kinder mit mindestens einem deutschen Elternteil die Staatsbürgerschaft bei Geburt.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.