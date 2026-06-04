Tomac ist Politiker der in Rumänien außerparlamentarischen konservativen Partei PMP und ehrenamtlicher Berater Dans. Er soll an der Spitze eines hauptsächlich aus Technokraten bestehenden Kabinetts regieren, falls das Parlament dem zustimmt. Ob Tomac von einer Mehrheit der Abgeordneten grünes Licht bekommt, ist fraglich. Der bisherige Ministerpräsident Bolojan, der während seiner Amtszeit das Haushaltsdefizit Rumäniens mit Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen deutlich gesenkt hatte, amtiert aktuell noch als geschäftsführender Premier mit eingeschränkten Befugnissen.
Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.