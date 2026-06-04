Rumänien
Staatschef Dan legt dem Parlament einen Vorschlag für neuen Regierungschef vor

Einen Monat nach dem Sturz der rumänischen Regierung hat Staatspräsident Dan dem Parlament den EU-Abgeordneten Tomac als neuen Regierungschef vorgeschlagen.

    Nicusor Dan steht an einem Redner-Pult und lacht. Auf dem Pult steht "Nicusor Präsident" auf rumänisch. Neben und hinter ihm stehen jubelnde Menschen.
    Nicusor Dan, Präsident in Rumänien (Archivbild). (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Alex Nicodim)
    Tomac ist Politiker der in Rumänien außerparlamentarischen konservativen Partei PMP und ehrenamtlicher Berater Dans. Er soll an der Spitze eines hauptsächlich aus Technokraten bestehenden Kabinetts regieren, falls das Parlament dem zustimmt. Ob Tomac von einer Mehrheit der Abgeordneten grünes Licht bekommt, ist fraglich. Der bisherige Ministerpräsident Bolojan, der während seiner Amtszeit das Haushaltsdefizit Rumäniens mit Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen deutlich gesenkt hatte, amtiert aktuell noch als geschäftsführender Premier mit eingeschränkten Befugnissen.
    Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.