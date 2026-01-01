Proteste dauern an

Ladenbesitzer und Händler bei einem Protestmarsch in Teheran (AFP / HANDOUT)

Wie das staatliche Fernsehen berichtet, ist ein Mann getötet worden. Das Opfer soll Mitglied einer paramilitärischen Miliz gewesen sein, die im Iran regelmäßig zur Unterdrückung von Unruhen eingesetzt wird. Zuvor hatten die Behörden einen Angriff auf das Büro eines Provinzgouverneurs in Fasa im Süden des Landes gemeldet.

Im Iran gibt es seit Tagen Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die schlechte Wirtschaftslage. Die Justizbehörden drohten in Staatsmedien, entschieden gegen Unruhestifter vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.