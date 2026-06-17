Zerstörung in der Stadt Shehabiye nach einem israelischen Angriff (picture alliance/Anadolu/Houssam Shbaro)

Wie die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete, gab es unter anderem Luftangriffe auf die Region Nabatijeh und Teile der nahe gelegenen Stadt Kfar Tebnit. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu. Bereits gestern hatte NNA vier Tote bei neuen israelischen Attacken im Süden des Libanon gemeldet.

Die Einigung zwischen den USA und dem Iran sieht unter anderem eine sofortige Waffenruhe in der gesamten Region vor - auch im Libanon. Israels Regierung hatte nach Bekanntwerden der Pläne allerdings erklärt, sie werde beim Schutz ihrer Bürger keine Kompromisse eingehen. Der Iran drohte Israel nach den gestrigen Angriffen mit einer harten Reaktion, sollte die israelische Armee - Zitat - "ihre Aggression im Süden des Libanon nicht einstellen". Auch US-Präsident Trump hatte ein Ende der Angriffe verlangt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.