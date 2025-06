Jüngstes Beispiel sei die Entfernung einer nackten Venus-Statue aus einer Berliner Behörde wegen des Vorwurfs der Frauenfeindlichkeit. Er sprach in diesem Zusammenhang vom Credo eines jakobinischen Bildersturms . Dessen modernes Pendant, der "Shitstorm", gehöre mittlerweile zum festen Inventar - Zitat - "radikal-feministischer, postkolonialer, öko-sozialistischer Empörungskultur". Zugleich ließen die rechten und rechtsradikalen bis rechtsextremen Kulturkampfreflexe nichts an Engstirnigkeit vermissen. Als Beispiel hierfür nannte Weimer die Entlassung einer Lehrerin in Florida, die ihren Schülern den unbekleideten David von Michelangelo gezeigt habe.