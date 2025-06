Trotz Sommerhitze

"Staatsoper für alle" zieht Tausende auf den Bebelplatz

Bei heißem Sommerwetter hat die Staatsoper mit Gratiskonzerten am Wochenende Tausende Musikfreunde auf den Bebelplatz in Berlin gelockt. Wegen der Hitze suchten viele Zuhörer Schutz im Schatten am Rand des Platzes und unter Schirmen.