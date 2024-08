Verdacht auf Sabotage

Ein rotes Signal leuchtet vor einer Weiche. (picture alliance / Bernd Thissen)

Nach Angaben der Behörde werde derzeit ein Bekennerschreiben auf Echtheit geprüft, das auf einer Internetseite veröffentlicht wurde, die der linksextremen Szene zugerechnet wird. Darin wird die Deutsche Bahn als - so wörtlich - "zentraler Teil des kapitalistischen Systems und der militärischen Infrastruktur" bezeichnet.

In Bremen, Hamburg und Berlin waren Brananschläge auf Kabelschächte verübt worden. In der Folge kam es zu größeren Störungen bei Weichen und Signalanlagen. In Berlin müssen nach wie vor viele Züge umgeleitet werden, weil Streckenabschnitte nicht vom Stellwerk angesteuert werden können.

