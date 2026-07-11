Auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf kommt es nach wie vor zu Ausfällen und Verspätungen. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, wird in Sicherheitskreisen davon ausgegangen, dass das Schreiben echt ist. Es gelte als wenig wahrscheinlich, dass ein technischer Defekt den Böschungsbrand an der Bahnstrecke ausgelöst habe. Der Staatsschutz ermittelt.

Umleitungen und Verspätungen im Nah-und Fernverkehr

Das Feuer an der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln hat gestern Schäden an mehreren Signalkabeln verursacht. Auf dem Abschnitt können derzeit keine Züge fahren. Im Nah- und Fernverkehr kommt es zu Umleitungen und Verspätungen. Zudem fallen einzelne Züge aus. Die Reparaturarbeiten werden nach Angaben der Bahn noch mindestens bis in den Nachmittag andauern.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.