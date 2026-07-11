Böschungsbrand

Ein Polizeisprecher teilte mit, es werde untersucht, ob strafrechtliches Handeln vorliege und das Feuer absichtlich gelegt worden sei.
Das Feuer an der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln hat Schäden an mehreren Signalkabeln verursacht. Auf dem Abschnitt können derzeit keine Züge fahren. Im Nah- und Fernverkehr kommt es zu Umleitungen und Verspätungen. Zudem fallen einzelne Züge aus. Die Reparaturarbeiten werden nach Angaben der Bahn noch mindestens bis in den Nachmittag andauern.
Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.