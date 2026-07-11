Nach dem Feuer an der Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf (dpa / Sascha Thelen)

Ein Polizeisprecher hatte mitgeteilt, es werde untersucht, ob strafrechtliches Handeln vorliege und das Feuer absichtlich gelegt worden sei. Die Deutsche Presse-Agentur schreibt mit Verweis auf Sicherheitskreise, als Ursache werde auch ein Sabotageakt vermutet. Dass ein technischer Defekt den Böschungsbrand an der Bahnstrecke ausgelöst habe, gelte als wenig wahrscheinlich.

Sabotage auf der Bahnstrecke Düsseldorf - Köln? Bekennerschreiben veröffentlicht

Wie zuerst der Westdeutsche Rundfunk berichte , veröffentlichte eine linksextreme Gruppe auf der Plattform "indymedia" ein Bekennerschreiben. Es seien Brandsätze in Kabelschächten deponiert worden, heißt es darin. Die Echtheit des Schreibens ist laut WDR jedoch bisher nicht von Ermittlern bestätigt.

Probleme im Bahnverkehr zwischen Düsseldorf und Köln nach Feuer: Umleitungen, Verspätungen und Ausfälle

Das Feuer an der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln hat Schäden an mehreren Signalkabeln verursacht. Auf dem Abschnitt können derzeit keine Züge fahren. Im Nah- und Fernverkehr kommt es zu Umleitungen und Verspätungen. Zudem fallen einzelne Züge aus. Die Reparaturarbeiten werden nach Angaben der Bahn noch mindestens bis in den Nachmittag andauern.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.